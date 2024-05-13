حاصباني: الاصلاح لم يعد يكفي لوحده لاننا بحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وضبط الحدود

اشار النائب غسان حاصباني، الى ان "كثر من يتكلمون عن الاصلاح من دون تحديد ما هو، وما هي مقومات نجاحه واستدامته ضمن إطار اتفاقية مع صندوق النقد".

ولفت في تصريح، الى ان "الإصلاح كان هو اعادة هيكلة القطاع العام، واضيف اليه بعد الأزمة اعادة هيكلة المصارف وتكوين الودائع، وتحسين ادارة أصول الدولة". ورأى أن "هذا لم يعد يكفي لوحده لاننا بحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وضبط الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية ومنع تهريب السلاح واستعماله، ومن النزوح والتجارة غير الشرعية".