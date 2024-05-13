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"ماذا تفعل هنا يا مجرم".. عائلات الجنود القتلى يهاجمون بن جفير في أسدود

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)


هاجم عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى، اليوم الاثنين، وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أثناء زيارته مقبرة في أسدود.

ولدى دخوله إلى المقبرة التي شهدت حراسة أمنية مشددة، قال أهالي الجنود القتلى لبن جفير "ماذا تفعل هنا يا مجرم؟"، كما هدد البعض بالمغادرة اعتراضًا على حضور بن جفير إلى مقبرة ذويهم.

وحسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فقد أقامت قوات الأمن سياج أمني بين بن جفير وبين وزار المقبرة الذين جاءوا لإحياء الذكرى السنوية لقتلى الهجمات التي استهدفت الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن قوات الأمن أقامت حواجز لتفصل عائلات القتلى عن ساحة المراسم التي سيشارك فيها بن جفير وعدد من قادة الأمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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