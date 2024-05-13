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نتنياهو: نخوض حرب وجود في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل مستمرة في حربها على غزة رغم تكبدها ثمنًا "باهظًا ومؤلمًا"، مضيفًا "لن نكل حتى تحقيق النصر".

وأكد نتنياهو على استمرار الحرب لحين تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

ووصف نتنياهو العدوان على غزة بحرب "الوجود"، الذي أكد على استمراره فيها رغم الخسائر الكبيرة التي وقعت.

وترفض إسرائيل حتى الآن الموافقة على مقترح الهدنة الذي لاقى قبول حركة حماس رغم وصفه سابقا بالسخي وشرعت بعدها في عملية عسكرية محدودة في مدينة رفح بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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