انتهاء تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر والسير إلى تحسن تدريجي

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بـ"انتهاء تجمّع للشّاحنات على طريق عام ​ضهر البيدر​، والسّير إلى تحسّن تدريجي". وكان قد نفّذ سائقو وأصحاب شاحنات في لبنان اعتصامًا على الطّريق الدّوليّة بيروت- شتورا عند نقطة فالوغا، ورفعوا صناديق الشّاحنات، احتجاجًا على دوام مرور الشّاحنات على طريق ضهر البيدر والصّعوبات الّتي تواجههم.

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