أكّد نقيب الصّيادلة جو سلوم، أنّ "لا سلامة دواء ومتمّمات أو حليب، من دون وكالة وطنيّة مستقلّة شفّافة"، مشيرًا إلى أنّ "من المعيب بعد سنتين على إصدار قانون الوكالة الوطنيّة للدّواء، الضّامنة الوحيدة لجودة الأدوية والمتمّمات الغذائيّة والمواد الأوّليّة للصّناعة المحليّة، لم تصدر بعد مراسيم تطبيقها عن مجلس الوزراء، لاعتبارات ومصالح؛ ما يهدّد الأمن الصحي في لبنان".
ولفت، في مؤتمر "اليوم الصّيدلي" الّذي نظّمته نقابة الصيادلة، إلى أنّ "النّقابة تعافت بالكامل بفضل الإجراءات الدّاخليّة المتَّخذة، مع مدخول شهري قرابة مليون دولار فريش، ومعاش تقاعدي 513 دولارًا، وتأمين صحي مجّاني لقرابة الألف صيدلي وزوجاتهم، وجمع 8 ملايين دولار فريش، فضلًا عن التصدّي في مجلس شورى الدولة لقرارات مجحفة بحقّ الصّيدلي والمريض، كمنع استرداد الأدوية المنتهية الصّلاحيّة وقرارات اعتباطيّة أخرى؛ واستصدار قوانين عن مجلس النّواب تضمن نوعيّة العلّاج وتخفّف عن كاهل المريض كقانون الصّيدلي السّريري".
كانت هذه تفاصيل خبر سلوم: لا سلامة أدوية ومتممات أو حليب من دون وكالة وطنية للدواء مستقلة وشفافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.