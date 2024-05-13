وزير الخارجية النمساوي يجري محادثات في تركيا حول الهجرة والصراعات الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - توجه وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج إلى تركيا اليوم الاثنين لإجراء محادثات حول الهجرة ومصادر الصراع الدولي ، ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم إنه من المقرر أيضا عقد اجتماع مع وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في أنقرة في وقت لاحق اليوم، و أضاف أن تركيا تلعب دورا رئيسيا في جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط .

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع شالينبرج غدا /الثلاثاء/ لبحث تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الحد من الهجرة ، كما من المقرر أن يزور شالينبرج ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة في وقت لاحق مساء اليوم .

يذكر أن كل من فيينا وأنقرة احتفلتا بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية ، فضلاً عن الذكرى الستين لاتفاقية التوظيف الثنائية التي بشرت بتدفق العمال الأتراك إلى النمسا خلال النهضة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية.