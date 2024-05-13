اخبار العالم

وزير الخارجية النمساوي يجري محادثات في تركيا حول الهجرة والصراعات الدولية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - توجه وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج إلى تركيا اليوم الاثنين لإجراء محادثات حول الهجرة ومصادر الصراع الدولي ، ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم إنه من المقرر أيضا عقد اجتماع مع وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في أنقرة في وقت لاحق اليوم، و أضاف أن تركيا تلعب دورا رئيسيا في جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط . 

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع شالينبرج غدا /الثلاثاء/ لبحث تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الحد من الهجرة ، كما من المقرر أن يزور شالينبرج ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة في وقت لاحق مساء اليوم .

يذكر أن كل من فيينا وأنقرة احتفلتا بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية ، فضلاً عن الذكرى الستين لاتفاقية التوظيف الثنائية التي بشرت بتدفق العمال الأتراك إلى النمسا خلال النهضة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا