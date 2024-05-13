"حزب الله": استهداف قوة من جنود العدو غرب ثكنة ‏برانيت بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة كمينًا ناريًّا لقوّة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت عند السّاعة 01:00 من ظهر اليوم، استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصّاروخيّة وقذائف المدفعيّة؛ وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة".

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