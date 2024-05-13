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3 محاضر ضبط بحق مطاعم في صيدا بسبب وجود بكتيريا مضرة في الشاورما

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نظّمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب، ثلاثة محاضر ضبط بحقّ مطاعم للشاورما في ​صيدا​، بعد صدور نتائج العيّنات، وتبيان أنّها تحتوي على بكتيريا "staphylococcus aureus" و"Anaerobic count". وقد تمّ إعطاؤها الإرشادات اللّازمة لتحسين الوضع، على أن تتمّ إعادة سحب عيّنات جديدة من الدّجاج واللّحوم فور جهوزيّتها في مدّة أقصاها 48 ساعة، وذلك للتثبّت من صحتها وخلوّها من البكتيريا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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