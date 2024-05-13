أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب إيهاب حمادة، خلال لقاء سياسي نظّمه "حزب الله" معه في حي المرج الشّمالي في الهرمل، إلى "ما يجري في غزة من عدوان وحشي صهيوني، وتصدّي المقاومة والشعب الفلسطيني الأسطوري لهذا العدوان، ما حال دون تحقيق العدو لأهدافه المعلنة".
وأكّد "مواصلة عمليّات المقاومة الإسلاميّة في لبنان إسنادًا لغزة ومقاومتها، وردّها الحازم على اعتداءات العدو الصّهيوني الّتي تطال المدنيّين وأملاكهم".
وتطرّق حمادة إلى ملف انتخاب رئيس للجمهوريّة وقضيّة النزوح السوري في لبنان، وكيفيّة معالجته بالأطر القانونيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب حمادة: عمليات المقاومة ستتواصل في لبنان إسنادًا لغزة والعدو لم يتمكن من تحقيق أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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