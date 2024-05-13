أمن عام الزهراني أقفل سوبرماركت يديرها سوريون بطريقة غير شرعية في العاقبية

جالت دوريّة من مركز أمن عام الزّهراني الإقليمي، بالتّنسيق مع دائره الأمن القومي- شعبة الجنوب، على المحال والمؤسّسات الّتي يديرها سوريّون بطريقة غير شرعيّة، وتمّ إقفال سوبرماركت في محلّة ​العاقبية​، وتوقيف أحد السّوريّين لدخوله البلاد خلسةً.

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