السماح بالتقديم حتى سن 55 عاما .. وظائف جديدة في وزارة التعليم

الشارقة - اميمة ياسر - قررت وزارة التربية والتعليم، مد فترة التقديم للوظائف المطلوبة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم علي بوابة مركز المعلومات، ومن ضمن معايير القبول اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، واجتياز المقابلة الشخصية والمبنية علي اختبارات التخصص.

شروط التقديم للوظائف في المدارس التكنولوجية

- أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب، ويفضل كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات لوظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو معلمي Math، والميكانيكا COC، والميكاترونيك.

- يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات .

- لا يزيد السن في أول اكتوبر 2024 عن 55 عاما.

- يفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة حيث لا يوجد بدل انتقال.

- يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات.