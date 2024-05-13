مخاوف في تل أبيـ ـب بعد «تهـ ـديدات صريحة» من مصر

الشارقة - اميمة ياسر - رصدت وسائل الإعلام الإسـ ـرائيلية "التهـ ـديدات الصريحة في مصر" بإلغاء اتفاقية السلام مع إسـ ـرائيل على خلفية أزمة العلاقات الأخيرة بعد دخول القوات الإسـ ـرائيلية معبر رفـ ـح.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسـ ـرائيلية، إنه خلال الأيام الأخيرة في مصر سمعت تهـ ـديدات صريحة تدعو لإنهاء العلاقات بين البلدين إلى حد تعليق أو إلغاء اتفاق السلام.

وقال المحلل السياسي الإسـ ـرائيلي الدكتور أوفير وينتر، الباحث الكبير في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) والمحاضر بجامعة تل أبيـ ـب، للصحيفة العبرية، إن إعلان مصر انضمامها إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد إسـ ـرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي يعد تصـ ـعيدا في التوتر المسجل بين تل أبيـ ـب والقاهرة منذ دخول إسـ ـرائيل إلى رفـ ـح.