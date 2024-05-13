ننشر رابط تسجيل طلبات التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية، تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء إلكترونيا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين.

ويتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة https://nuca-services.gov.eg، وإنشاء حساب على البوابة الالكترونية الموحدة لخدمات المواطنين ورفع الأوراق المطلوبة الخاصة بطلب التصالح.

حددت وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن عددا من الأوراق المطلوبة للحصول على الموافقة على تقنين البناء المخالف، وفقا للقانون الجديد الخاص بقانون التصالح في مخالفات البناء 2024.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

1- صورة فوتوغرافية للمخالفة.

2- المستند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة.

3- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

4- تقرير هندسي عن السلامة الانشائية للمبنى المخالف طبقا لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

5-نسختان من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.

6- صورة من كروكي الموقع.

7- المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها.

8- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

9- موافقة المطور العقاري / اتحاد الملاك ( الكمبوندات - الجمعيات إذا كانت المخالفة بمشروعات القطاع الخاص.

10- إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الحكومية بالنسبة لمخالفة قيود الارتفاع.

11- شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو هيئة المساحة العسكرية بالنسبة لمخالفة قيود الارتفاع

12- عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالنسبة لحالات التعدى على حقوق الارتفاق المتبادلة.

13- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك.

14- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد.

15- صورة ترخيص البناء إن وجد.