"تضامن النواب" توصي بزيادة موازنة معاش تكافل وكرامة لـ 41 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة للدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة موازنة قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوصت اللجنة بعدة توصيات وهي:

- زيادة معاش التضامن الاجتماعي بالباب الرابع بند تكافل بكرامة بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٤١ مليار جنيه.

- زيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع بمبلغ مليار و٧٠٠ مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة المصرية.

- إعادة النظر في بند الإعانات والذي نم تخفيضه بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه لتتمكن من مواجهة الاحتياجات الفعلية.

كما أوضحت ممثلة وزارة المالية بأن بند تكافؤ الفرص أدرج بمبلغ نصف مليار جنيه تحت مسمى الصرف على التعليم المجتمعي، وأوصت اللجنة على أن يكون مخصصا للأغراض السابقة.