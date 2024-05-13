وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. هل تم مد موعد التقديم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للوظائف المطلوبة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بعد فتح باب التقديم لها يوم 5 مايو.

ووفقا للوزارة فإنه يتم التقدم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حتى 20 مايو الحالي.

وبحسب الوزارة، فإن التقديم علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم علي بوابة مركز المعلومات، إذ أنه من ضمن معايير القبول هو اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، واجتياز المقابلة الشخصية والمبنية علي اختبارات التخصص.

وحددت الوزارة شروط التقديم لوظائف المدراس الدولية للتكنولوجيا وهي كالآتي:

- أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ مناسب، ويفضل كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات للوظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو معلمي Math، والميكانيكا COC، والميكاترونيك.

- يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات.

- ألا يزيد السن في أول اكتوبر 2024 عن 55 عاما.

- يفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة حيث لا يوجد بدل انتقال.

- يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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