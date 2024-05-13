أمن الدولة في بعلبك- الهرمل تلفت شاحنتَين محملتين ببقايا عضوية للحيوانات وأوقفت سائقَيهما

أوقفت دوريّة من الجيش اللبناني في منطقة الهرمل، في إطار التّعاون والتّنسيق القائمين بين الجيش والمديريّة العامّة لأمن الدولة، شاحنتين محمّلتين ببقايا عضويّة للحيوانات، لاستخدامها كعلف للسّمك في بعض المسامك في المنطقة.
وتمّ تسليم الشّاحنتَين والسّائقَين (ر. م.) و(ع. ع.) إلى مديريّة بعلبك- الهرمل الإقليميّة في أمن الدولة، الّتي عملت مكاتبها على إتلافها، وتجري التّحقيق معهما تحت إشراف القضاء المختصّ.
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