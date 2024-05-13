سوناك يوجه مناشدة للبريطانيين قبل الانتخابات العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - ناشد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الناخبين، اليوم الاثنين، منحه ثقتهم في أنه سيحافظ على أمنهم في عالم يزداد فيه الخطر.

واستعرض سوناك إنجازاته في كلمة ألقاها ضمن حملة سياسية قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت ما هذا العام.

ومع تخلف حزب المحافظين الحاكم بزعامته عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، ألقى سوناك الكلمة في مركز أبحاث تابع للمحافظين في محاولة لإقناع الناخبين بأنه الوحيد القادر على الدفاع عن البلاد.

وهاجم رئيس الوزراء البريطاني، حزب العمال قائلا إن الحزب لا يستطيع تقديم تعهد مثله بزيادة الإنفاق الدفاعي أو معالجة الهجرة غير الشرعية، وإنه الوحيد الذي لديه "خطة واضحة" للمستقبل، وهي اتهامات رفضها كير ستارمر زعيم حزب العمال.

وقال سوناك، في مركز "بوليسي إكستشينج" للأبحاث "الانتخابات المقبلة، التي ستجريها بلادنا، هي الانتخابات العامة. والاختيار في هذه الانتخابات العامة واضح، إنه عن المستقبل مقابل الماضي".

وأضاف "لدينا فهم واضح لما يتطلبه المستقبل، وهو أخطر وقت عرفناه منذ فترة طويلة لكنه أيضا الأكثر تحولا، ونحن فقط، أنا فقط، من أملك الأفكار الجريئة والخطة الواضحة التي توفر مستقبلا آمنا للبلاد".

ورد حزب العمال على هذه التصريحات.

وقال بات مكفادين منسق الحملة الوطنية لحزب العمال "الطريقة الوحيدة لوقف الفوضى وطي الصفحة والبدء في التجديد هي تغيير الحكومة".

وأضاف "لا يستطيع المحافظون حل مشاكل البلاد لأنهم هم المشكلة".