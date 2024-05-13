نصر الله: جبهات لبنان واليمن والعراق والضفة الغربية وإيران كلها مكملة لجبهة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، أنه رغم الحصار والأوضاع الصعبة سوريا ما تزال في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن جبهات لبنان واليمن والعراق والضفة الغربية وإيران كلها مكملة لجبهة غزة

وأضاف حسن نصر الله، في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد الجهادي مصطفى بدرالدين "السيد ذو الفقار"، أن المقاومة التي تقاتل اليوم على الجبهة هي نتيجة تراكمية للماضين والحاضرين والآتين في المستقبل.

وقال: إنه من جملة أهداف المقاومة في غزة إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بحقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن مشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 أكتوبر وما بعده.