"هشَّم رأسه ببلاطة سيراميك".. تفاصيل مقتل عجوز على يد شقيقه الأصغر بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل التحقيقات في مقتل موظف بالمعاش داخل شقة في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

جاء في التحقيقات أن الضحية استأجر الشقة منذ 15 يوما فقط برفقة شقيقه الأصغر، واعتادا تعاطي المواد المخدرة داخلها بعد ترك مسقط رأسهما بمدينة بنها بالقليوبية.

وأوضحت التحقيقات أن خلاف حاد وقع داخل الشقة بسبب حديث الأخ الأصغر عندما طلب من شقيقه بيع بيتهما

في بلدتهما، فتطور الخلاف إلى جريمة بشعة؛ هشَّم فيها الأخ الأصغر رأس شقيقه العجوز بـ"بلاطة سيراميك" ثم مزق جسده وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عبر فحص المترددين على منزله والبحث عن هاتفه، وتبين أنه بحيازة أحد الأشخاص اعترف بشرائه من بائع ملابس تبين أنه شقيق الضحية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

اعترف المتهم بارتكاب الجريمة قائلًا:"المخدرات سخنت دماغي محستش بنفسي غير وأنا بخلص عليه".