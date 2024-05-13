سوناك: العالم كان أقرب الى أزمة نووية كأزمة صواريخ كوبا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إن العالم "أقرب إلى تصعيد نووي خطير من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية".

وقال ريشي سوناك إن السنوات الخمس المقبلة ستكون "من أخطر السنوات التي عرفتها بلادنا على الإطلاق"، لكنه رفض تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة.

خيار الانتخابات

وأكد سوناك في خطاب في لندن، اليوم الإثنين، من أن الناخبين سيواجهون الاختيار بين "المستقبل والماضي" في الانتخابات العامة، وأصر على أنه "واثق" من قدرة المحافظين على هزيمة حزب العمال.

لكنه رفض تحديد متى سيدعو لإجراء انتخابات، قائلا بدلا من ذلك إنها ستكون "في وقت ما في النصف الثاني من هذا العام".

وفي خطاب واسع النطاق بدا وكأنه انطلاقة هادئة لحملته الانتخابية، سعى سوناك إلى تقديم نفسه كخيار أفضل للتغلب على فترة خطيرة،

مضيفًا أن الحرب في أوكرانيا "جعلتنا أقرب إلى تصعيد نووي خطير". أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني المحافز أن زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر لا يستطيع الحفاظ على سلامة البلاد لأنه دعم ذات مرة جيريمي كوربين ليكون زعيم حزب العمال وأن السير كير لم يلتزم بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

قدرة على الفوز

وقال سوناك إنه لا يزال "واثقا" من قدرة حزبه على الفوز في الانتخابات العامة على الرغم من استمرار استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن المحافظين في طريقهم إلى الخسارة.

واعترف "بأننا لم نقم بكل شيء بشكل صحيح" خلال الأعوام الـ14 الماضية التي قضاها حزبه في السلطة، لكنه قال إن حزب العمال "ليس لديه ما يقوله تقريبًا" بشأن ما سيفعلونه بشأن معظم القضايا.

وقال: "لا توجد خطط لحدودنا، ولا خطط لأمن الطاقة لدينا، ولا خطط لاقتصادنا أيضًا".

لا مبادىء عند ستارمر

وقال سوناك إن السير كير "ليس لديه مبادئ أيضاً" وانتقل من "احضان جيريمي كوربين إلى احتضان ناتالي إلفيك" - عضو البرلمان عن حزب المحافظين التي انشقت وانضمت إلى حزب العمال - "كل ذلك في السعي الساخر إلى السلطة. بأي ثمن".

وادعى أن حزب العمال "ليس لديه أفكار" ويتصرف "كمجموعة ضغط، وليس كحكومة محتملة".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن البلاد ستكون أقل أمانًا في ظل قيادة ستارمر، وإذا كانت هذه بداية حجة تقول "كن حذرًا فيما ترغب فيه. فالأفضل للشيطان الذي تعرفه"، أجاب السيد سوناك: "باختصار، نعم."

قرارات صعبة

وقال رئيس الوزراء إنه يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الاقتصاد والدفاع، وإنه سيجعل المملكة المتحدة رائدة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي.

ومع التركيز على الدفاع والتكنولوجيا، قال رئيس الوزراء البريطاني: "أشعر بإحساس عميق بالإلحاح لأن الكثير سيتغير في السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالسنوات الثلاثين الماضية".

وشدد على القول: "أنا مقتنع بأن السنوات القليلة المقبلة ستكون من أخطر السنوات وأكثرها تحولا التي عرفتها بلادنا على الإطلاق."

استعداد استراتيجي

وقال السيد سوناك إن المملكة المتحدة بحاجة إلى "الاستعداد استراتيجيًا واقتصاديًا، مع خطط قوية ومرونة وطنية أكبر".

وسلط الضوء على روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين كدول تعمل على "تقويض" قيم المملكة المتحدة.

تهور بوتين

وفي حديثه على وجه التحديد عن فلاديمير بوتين، قال إن "تهور الرئيس الروسي جعلنا أقرب إلى تصعيد نووي خطير أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية".

وللتذكير، فإن أزمة الصواريخ الكوبية كانت مواجهة استمرت 13 يومًا بين حكومتي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1962.

وشهدت عمليات نشر أميركية للصواريخ النووية في إيطاليا وتركيا يقابلها نشر سوفياتي للصواريخ النووية في كوبا.

وأضاف سوناك: "هذه مشاكل ليست بعيدة"، مشيراً إلى الهجوم الإلكتروني الأخير الذي شنته الصين واستهدف أعضاء البرلمان، وعمليات التسمم الروسية في المملكة المتحدة.