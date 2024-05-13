الشرطة السويسرية تحقق في إلقاء طائرة مسيرة أوراق نقدية بعد إصابة صبي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف (د ب أ)

تجري شرطة مدينة زيوريخ السويسرية تحقيقا في حادث وقع في نهاية الأسبوع، حيث قامت طائرة مسيرة بإلقاء أوراق نقدية فوق حشد من الناس تم جذبهم إلى منطقة مفتوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقع حادث بعد ذلك أسفر عن إصابة صبي "12 عاما" بإصابات خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشخص المسؤول عن هذا الحادث، الذي وقع أول أمس السبت، معروف بالنسبة لهم، وهو شخصية شهيرة.

وقالت تقارير إعلامية إن شخصا له حساب على تطبيق تيك توك أعلن بشكل مسبق عن الواقعة مما تسبب في جذب العديد من الناس إلى منطقة مفتوحة. وتم إلقاء أوراق نقدية تبلغ قيمتها 20 ألف يورو (21500 دولار)، وفقا للمنشور على تيك توك.

وقال المتحدث إن الشرطة تجري تحقيقا بشأن مدى ثقل الطائرة المسيرة وإلى أي ارتفاع حلقت وما إذا كان المسؤول عنها قد حصل على تصريح. وأشار إلى أن هناك احتمالا بأنه انتهك العديد من القواعد، ومن بينها تحليق طائرات مسيرة فوق حشد من الناس.