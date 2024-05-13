ميقاتي اصدر مذكرة بالاقفال في عيد المقاومة والتحرير في 25 ايار

اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مذكرة بالاقفال في عيد المقاومة والتحرير يوم السبت في 25 ايار 2024، كما دعا المدارس والمهنيات والجامعات لتخصيص حصة يوم الاثنين في 27 ايار لشرح اهمية هذه المناسبة الوطنية.

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