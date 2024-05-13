قبلان قبلان: المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب وهي ملزمة بدفع التعويضات

اشار النائب قبلان قبلان الى ان الجنوب لقّن الجميع دروساً في المواجهة و الكرامة والعزة، ومئات الجنوبيون انتصروا بضعف عدتهم، قائلاً " نحن في هذا الخط والمسيرة وإياكم أن تسمعوا للموسوسين الذين يقولون اسرائيل قوية وما لنا وما لها، معتقدين أننا اذا تركناها ستتركنا، فهل يضمنون لنا اذا أدرنا ظهرنا أنهم لن يقتلوننا كما قتلوا الكثير من جيوش العرب؟ وهل يضمنون لنا الحفاظ على العزة والكرامة؟، لذلك علينا الاستمرار في هذا المشروع والتصدي لهذا العدو مهما كان الثمن غالياً".

وأشار قبلان خلال حفل تابيني للشهيد المسعف غالب حسين الحاج في البازورية، الى أن التخلي عن هذه المسيرة سيجعلنا ندفع الثمن آلاف الأضعاف دون تحصيل أي شيء، مؤكداً أن الجنوب يدافع عن الوطن وكل الأمة في وجه الطغاة والمعتدين ولولاه لما كان لهذا الوطن قيمة. وقال: " قوتنا في هويتنا التي تأتي بالجهاد والعطاء والدم والتضحيات والشهادة، ولن تهبط عزائمنا وسنبقى على هذا الخط".

وشدد على أن المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب والقرى المدمرة والشهداء والجرحى والقيام بواجباتها، لأنها ملزمة بدفع التعويضات التي هي حق لأبناء الجنوب، فيما هي مقصرة حتى ينقطع النفس تجاه أهالي الجنوب، "نحن سنبقى نواجه هذا العدو ولن نسمح له ان ينتصر علينا، وسنبقى نعيش ونستشهد بكرامة وعزة".