وزير الاقتصاد التقى نظيره العراقي في المنامة وتأكيد اهمية التعاون لتعزير التكامل بين البلدين

التقى وزيرالاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، في العاصمة البحرينية المنامة بمناسبة انعقاد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء استعدادًا لعقد الدورة 33 للقمة العربية في البحرين.

واكد الغريري لسلام "أهمية دعم جميع الجهود المبذولة والتعاون من أجل تحقيق الاهداف التي يسعى اليها العراق ولبنان، وتعزيز التكامل الاقتصادي"، مشددا على اهمية عقد اجتماع للجنة الثنائية التجارية والاقتصادية العراقية -اللبنانية في بغداد.

وشكر سلام "سرعة تعاون الغريري لجهة تحديد موعد اجتماع اللجنة الذي سينعقد في بغداد"، كما شكره على "المبادرة بالتحضير لاقامة معرض مجاني للعارضين اللبنانيين لتسويق منتوجاتهم في السوق العراقي، كمساعدة من الدولة العراقية للمنتج اللبناني لدعم الصادرات وفتح اسواق جديدة له".