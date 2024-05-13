"الجديد": آلان عون سيتخلف مجددا عن الحضور إلى جلسة مجلس الحكماء مترقبا قرار باسيل من شطب عضويته

أفادت معلومات "الجديد"، أنه "بعد انتهاء النائب علي حسن خليل من جولة اتصالاته مع الكتل النيابية سيضع مسودة التوصية الموحدة الثلاثاء وسيسلمها لباقي الكتل للتوافق عليها وللخروج من جلسة الاربعاء برؤية وطنية".
وكشفت المعلومات، أنه "بعد جلسة لجنة الادارة والعدل النيابية سيتداعى النواب الى اجتماع مفتوح لوضع التصور التوافقي للتوصية ويحرص بري على حث كل الكتل لانتداب ممثلين عنها والمشاركة في صياغتها".
ولفتت الى أنه "آلان عون سيتخلف مجددا عن الحضور إلى جلسة مجلس الحكماء مترقبا قرار باسيل من شطب عضويته وتوقيع الفصل".
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