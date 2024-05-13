رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني: أكثر من 30 ألف جندي روسي يشاركون في الهجوم البري بخاركيف

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أولكسندر ليتفينينكو إن "أكثر من 30 ألف جندي روسي يشاركون في الهجوم البري الروسي الجديد في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا"، مؤكدًا أن عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه "ليست مهددة".

واوضح ليتفينينكو في مقابلة مع "وكالة فرانس برس"، "كان نحو 50 ألف جندي روسي يتمركزون على الحدود. الآن هناك أكثر من 30 ألفًا يهاجمون منطقة خاركيف منذ الجمعة". وأضاف "ليس هناك تهديد بهجوم على مدينة خاركيف حتى الساعة".

ولفت الى إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعدّ لحرب "طويلة" مع الغرب بعدما أعلن تعديلًا وزاريًا مفاجئًا أقال بموجبه وزير الدفاع سيرغي شويغو. واردف "هذا يشير إلى أن بوتين يخطط لحرب طويلة الأمد. حرب ليس فقط ضد أوكرانيا بل أيضًا ضد الغرب ككل، حرب ضد حلف شمال الأطلسي".