المبعوث الأممي إلى اليمن: الوضع الإقليمي يعقّد من إمكانية إحراز تقدم في اليمن

لفت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الى أن "الوضع الإقليمي يعقّد من إمكانية إحراز تقدم في اليمن، والتحديات مستمرة أمام تحقيق السلام في اليمن"

وأشار غروندبرغ، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الى أن "جماعة أنصار الله مستمرة بالمعارك والقصف بالمسيّرات"، مشدداً على "الاستمرار في إجراء تحضيرات لوقف نار شامل في أرجاء البلاد وتسوية عامة، مع العمل على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين".

وبحسب الأمم المتحدة، أودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.