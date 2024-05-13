72 قرية سودانية دمرتها الحرائق

ذكرت منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة إن الحرائق الناجمة عن القتال في السودان دمرت أو ألحقت أضرارًا بـ 72 قرية الشهر الماضي، مما سلط الضوء على استخدام النار كسلاح حرب في الصراع في الدولة الإفريقية.

ويقول محققون من موقع «سودان ويتنس»، وهو مشروع مفتوح المصدر يديره مركز مرونة المعلومات غير الربحي، إن عدد الحرائق أكبر من أي شهر آخر منذ بدء الحرب في منتصف أبريل 2023. ويرفع العدد أيضًا العدد الإجمالي للحرائق في البلاد إلى 201. منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني والقوة شبه العسكرية المنافسة.

وقدر مركز مرونة المعلومات أن 31 مستوطنة – قرى وبلدات – تأثرت بالحرائق في أبريل، مع معدل تدمير يزيد عن 50 %.

توثيق الأنماط

وقالت أنوك ثيونيسن، مديرة مشروع سودان ويتنس، في بيان صحفي: «لقد وثقنا أنماط الحرائق العديدة والدمار المستمر للمستوطنات في جميع أنحاء غرب السودان، الكبيرة والصغيرة». و«عندما نرى تقارير عن قتال أو غارات جوية تتزامن مع مجموعات من الحرائق، فهذا يشير إلى أن النار تُستخدم بشكل عشوائي كسلاح حرب». وأضافت إن هذا الاتجاه يتفاقم ويستمر في التسبب في نزوح جماعي للشعب السوداني. استخدام النار

وأشعل استخدام طرفي النزاع للنار، في قرى بأكملها، خاصة في منطقة دارفور غرب السودان. كما دمرت الحرب البلاد ودفعت سكانها إلى حافة المجاعة. وقُتل أكثر من 14 ألف شخص وجُرح الآلاف ونزح مئات الآلاف.

وقال المركز إن عدد الحرائق ارتفع خاصة في شمال وغرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تواجه هجوما وشيكا.

وقام المحققون في المشروع بفحص أنماط الحرائق في جميع أنحاء الدولة التي مزقتها الحرب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية وبيانات مراقبة الحرائق العامة التابعة لناسا. وذكر تحليل «سودان ويتنس» أيضًا أنه خلال حرب السودان، اجتاحت الحرائق ما لا يقل عن 51 مستوطنة للنازحين أكثر من مرة.

خطر الموت

وحذرت الأمم المتحدةالأطراف المتحاربة في السودان من أن دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات

وشهدت مدينة الفاشر، قتالاً عنيفاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية وحلفائهم. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا وأصيب العشرات. ونزح أكثر من 800 شخص.

وشن الجيش السوداني غارة جوية في اليوم التالي أصابت منطقة قريبة من مستشفى للأطفال في الفاشر، مما أسفر عن مقتل طفلين ومقدم رعاية، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود.

حرائق الحرب في السودان:

تشير التقارير إلى أن النار تُستخدم بشكل عشوائي كسلاح حرب في السودان

دمرت أو ألحقت أضرارًا بـ 72 قرية ومستوطنة الشهر الماضي

-31 مستوطنة – قرى وبلدات – تأثرت بالحرائق في أبريل، مع معدل تدمير يزيد عن 50 %

ارتفع عدد الحرائق خاصة في شمال وغرب الفاشر التي تواجه هجوما وشيكا

اجتاحت الحرائق ما لا يقل عن 51 مستوطنة للنازحين أكثر من مرة.