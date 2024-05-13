مسؤول إسرائيلي يحذر من الانزلاق إلى حرب استنزاف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن رئيس معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب قوله، إن إسرائيل تخاطر بالانزلاق إلى حرب استنزاف.

وأضاف رئيس معهد دراسات الأمن القومي، أن الحرب الطويلة تخاطر بإبقاء غزة تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو فراغ للسلطة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال مراسم إحياء "يوم الذكرى" في إسرائيل، اليوم الاثنين، إن الحرب في غزة معركة من أجل استمرار وجود إسرائيل.

وأضاف نتنياهو، خلال إحياء مراسم يوم الذكرى في "جبل هرتسل"، حيث تقع المقبرة العسكرية الرئيسية لإسرائيل، "الحرب تدور حول التالي: إما نحن، إسرائيل، وإما هم، وحوش حماس. إما الوجود والحرية والأمن والازدهار، أو الفناء والمذبحة والاغتصاب والعبودية".

وبعد مرور دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السابع والتي أخلفت أكثر من 35 ألف شهيدًا فلسطينيًا، تعهد نتنياهو بأن إسرائيل "مصممة على الانتصار في هذه المعركة" وأن العدو "سيواصل دفع ثمن باهظ عن أفعاله الشريرة".

وتابع نتنياهو بالقول إن الانتصار على حماس يعني إعادة جميع الأسرى إلى إسرائيل، وهذا النصر من شأنه أن "يضمن وجودنا ومستقبلنا".