الخارجية الأميركية حذرت شركات هندية من عقوبات بعد اتفاق لتطوير ميناء جابهار الإيراني

حذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، الشركات الهندية، من "خطر عقوبات تُفرض عليها في حال استثمرت في إيران ".

ولفت باتيل، الى أن "على كلّ كيان - أي كان - معني بصفقات تجارية مع إيران، أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".

ووقعت إيران والهند، اليوم الاثنين، عقدًا مدته عشر سنوات لتطوير وتجهيز ميناء جابهار الاستراتيجي بجنوب شرق إيران وذلك في إطار سعي الهند إلى تنمية تبادلاتها التجارية مع غرب ووسط آسيا.

وسيمنح الاتفاق الهند إمكانية استخدام الميناء مدة عشرة أعوام وهو مرفق قريب من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان يطلّ على المحيط الهندي، بحسب وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية.