الطقس يستقر نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء ولبنان يتاثر بكتل هوائية حارة نسبياً اعتبارا من الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان ينحسر المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط حيث يستقر الطقس نسبيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً اعتبارا من يوم الجمعة المقبل تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ، كما تنشط الرياح أحياناً،

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل .

الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات و ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية،

الجمعة: قليل الغيوم إجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.