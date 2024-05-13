"الاعتدال الوطني": لضرورة النأي بقضية النازحين عن أي مقاربات طائفية أو مناطقية أو مذهبية

وأمل تكتل "الاعتدال الوطني"، في بيان، أن "تشكل جلسة الأربعاء محطة وطنية للحوار المسؤول بهدف بلورة موقف لبناني موحد يكون بوصلة للجميع في التعاطي مع ملف النزوح السوري، ويؤسس لوضع خارطة طريق، داخلية وخارجية، للعمل على تأمين عودة النازحين الى سوريا، باعتبارها مطلبا لكل اللبنانيين".
وأكد التكتل، أنه "يتفهم الهواجس المشروعة لجميع الأحزاب والتكتلات في ملف النزوح السوري"، مؤكداً على "ضرورة النأي بقضية النازحين عن أي مقاربات طائفية أو مناطقية أو مذهبية، والتركيز على توحيد المقاربة الوطنية، تحت سقف المؤسسات".
وذكر أنه "سيشارك في التشاور الذي سيسبق جلسة الأربعاء، وسيقدم ورقة عمل تتضمن مقاربته الوطنية لقضية النازحين وكيفية التعاطي معها"، لافتاً الى "ميقاتي يُعان ولا يُدان في ما يتحمله من مسؤوليات وطنية، ولا سيما في ملف النزوح، وما فعله بهبة المليار يورو الأوروبية هو أفضل الممكن"
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