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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالبحرين، اعتمد عددا من الاستراتيجيات المهمة. وكشف «أنه تم اعتماد الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020 - 2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم».

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