مقتل وإصابة عسكريين في هجوم على نقطة عسكرية للجيش العراقي بين محافظتي صلاح الدين وديالى

قتل ضابط برتبة عقيد وعدد من العسكريين العراقيين وإصابة آخرين، في هجوم" إرهابي" بين محافظتي صلاح الدين وديالى. وذكر مصدر أمني لقناة "السومرية" العراقية، بانه "تنظيم "داعش الإرهابي" نفذ هجوما على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة". وأضاف المصدر: "حسب المعلومات الأولیة، أسفر التعرض عن مقتل خمسة عسكريين بينهم آمر الفوج وإصابة خمسة آخرين بجروح".

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