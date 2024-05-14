المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: ليس هناك اي تغيير في عقيدتنا النووية

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، على ان "مواقف ايران الرسمية فيما يخص اسلحة الدمار الشامل تم الافصاح بها مرارا على لسان كبار مسؤولي البلاد"، مؤكدا علئ انه "ليس هناك اي تغيير في عقيدة ايران النووية".

وفي وقت سابق، اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، لدى عودته من إيران، أن "التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي غير مرضٍ على الإطلاق"، داعيا الى "الحصول على نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن".

واوضح مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تصريحات للصحافيين لدى عودته إلى فيينا، أننا "نحن عمليا في طرق مسدود ويجب أن يتغير ذلك".

وكان قد أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، في حديث لـ"الجزيرة مباشر"، على أننا "لن نعطي إسرائيل ذريعة لتوسيع الحرب بالمنطقة، وإسرائيل تستخدم القوة وغير جادة للتوصل لاتفاق".

وشدد خرازي، على أنه "إذا ضربت إسرائيل مواقع نووية سيكون ردعنا مختلفا".