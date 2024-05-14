البيت الابيض: إسرائيل لا ترتكب إبادة في غزة لكن عليها بذل جهد لحماية المدنيين

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان إن الولايات المتحدة لا تعتبر أن إسرائيل ترتكب إبادة في قطاع غزة، لكنها تدعو الدولة العبرية إلى "بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين" الفلسطينيين.

ولفت ساليفان في مؤتمر صحفي، الى اننا "نعتقد أن إسرائيل بإمكانها ويتعين عليها أن تبذل مزيدا من الجهد لحماية المدنيين الأبرياء. لا نعتقد أن ما يحصل في غزة هو إبادة".

واعتبر أن الولايات المتحدة تريد رؤية حماس مهزومة، مضيفا أن الفلسطينيين العالقين وسط الحرب يواجهون الجحيم. وأضاف أن أي عملية عسكرية كبيرة تنفذها إسرائيل في رفح ستكون خطأ.

واكد سوليفان إنه من الممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة الآن إذا أطلقت حماس سراح الاسرى. وأضاف أن العالم يجب أن يدعو حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات وقبول اتفاق.

واشار الى إن الولايات المتحدة تعمل دون كلل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى. وذكر أنه لا يستطيع التنبؤ بإبرام مثل هذا الاتفاق أو موعده.