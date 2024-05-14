حزب الله: استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدة العديسة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 13-5-2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏واصابوها إصابة مباشرة.‏

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