راجي السعد من واشنطن: إعادة هيكلة المصارف في غاية الصعوبة وعلينا خوضها في أقرب وقت

أشار النائب راجي السعد، الى أن "الاجتماع الذي عقده الوفد النيابي مع الـIMF في واشنطن أتى استكمالا للاجتماعات التي انعقدت مع وفود نيابية في الفترة الأخيرة"، لافتاً الى أن "العلاقة يجب أن تكون عادة مع الحكومة التي عليها أن تقوم بالخطة الانقاذية التي نتحدث عنها الا اننا كنواب علينا التصويت على القانون نستكمل اجتماعاتنا مع الـIMF ومن الواضح من الحديث انه علينا إعادة هيكلة المصارف".

وأوضح السهد، أن "إعادة هيكلة المصارف في غاية الصعوبة اليوم وعلينا خوضها في أقرب وقت لأن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع"، مؤكداً على "ضرورة الإصلاحات في المؤسسات العامة والتي كان في إمكاننا البدء بها منذ أكثر من 3 سنوات وطرح أسئلة عدة عن السبب وراء عدم الانطلاق بها".

وأضاف "إذا لم نقم بإصلاح مؤسسات الدولة فلن نتمكن من حل المشكلة الأساسية حتى لو قمنا اليوم بإصلاحات في الوضع المالي والمصرفي لأن المشكلة الأساسية التي تسببت بالانهيار في لبنان تكمن في وضع القطاع العام والوزارات والادارات العامة".