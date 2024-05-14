سكرتير مجلس الأمن الأوكراني يصف المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي بـ"الإداري المتمرس"

ياسر رشاد - القاهرة - وصف سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني ألكسندر ليتفينينكو، أندريه بيلاوسوف المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي بـ"الإداري المتمرس والقادر على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد".

هذا ما قاله ليتفينينكو لوكالة الأنباء الفرنسية، معلقا على ترشيح بيلاوسوف لمنصب وزير الدفاع الروسي.

وأشار ليتفينينكو إلى أن بيلاوسوف له "صلات جدية" بالاستخبارات الروسية.

وترى أوكرانيا في ذلك "تهديدا لصراع روسي طويل الأمد، ليس فقط مع أوكرانيا، ولكن أيضا مع الغرب وحلف الناتو".

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأحد على مجلس الفدرالية الروسي تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع خلفا لسيرغي شويغو الذي عيّنه سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وقد شغل بيلاوسوف منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 19 مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة

الرئيس الأوكرانى يشن حملة تغييرات في جهاز الأمن ومنهم رئيس الجهاز

أجرى الرئيس الأوكراني زيلينسكي سلسلة تغييرات وظيفية في جهاز الاستخبارات الأوكرانية الخارجية.

وأوضح مرسوم رئاسي اليوم الاثنين أن حملة التغيرات طالت النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أندريه ألكسينكو.

وبحسب المرسوم تمت إقالة ألكسينكو من منصبه، وورد في المرسوم الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة أندريه فيكتوروفيتش ألكسينكو من منصب النائب الأول لرئيس جهاز المخابرات الخارجية في أوكرانيا".

ونشر الموقع أيضا مرسوما ثانيا يقضي بتعيين أوليغ لوغوفسكي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الخارجية خلفا لألكسينكو.

هذا وشغل ألكسينكو منصب النائب الأول لجهاز الاستخبارات الأوكرانية الخارجية منذ خريف عام 2017

وسبق أن أقال زيلينسكي في وقت سابق من الشهر الجاري المسؤول عن أمنه الشخصي، وذلك بعد يومين من زعم السلطات الاوكرانية أنها احبطت "مؤامرة روسية هدفت الى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين".

زيلينسكي: روسيا تطلق 50 صاروخًا على أوكرانيا في ذكرى الحرب العالمية الثانية..

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي ، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 50 صاروخًا وأكثر من 20 مسيرة انتحارية من طراز شاهد بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، "استهدف أكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" البنية التحتية في مناطق لفيف وفينيتسا وكييف وبولتافا وكيروفوهراد وزابوروجيا وإيفانو فرانكيفسك. وحاليا، تعمل جميع الخدمات والسلطات بالفعل على التخفيف من العواقب".