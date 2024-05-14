الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن في المنطقة الشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أنه أقدم على ارتكاب جريمة "مهددة للأمن الوطني".

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية، وبإحالته إلى المحكمة المختصةـ صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور".

وأضاف الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 05 ذو القعدة 1445 هجري، الموافق 13 مايو 2024 بالمنطقة الشرقية".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المركز الوطني للأرصاد السعودي

أمطار ودرجات حرارة مرتفعة هكذا توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 5 ذي القعدة 1445هـ/ 13 مايو 2024، بعدد من محافظات المملكة العربية السعودية.

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

كما تستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.

درجات الحرارة في السعودية 13-5-2024

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة عظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المدن ومحافظات السعودية اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 42 والصغرى 29.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 38 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 41 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 38 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 38 والصغرى 27.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 29 والصغرى 18.

درجة الحرارة في أبها العظمى 28 والصغرى 17.

درجة الحرارة في حائل العظمى 33 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 25 والصغرى 20.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 28 والصغرى 21.

درجة الحرارة في جازان العظمى 40 والصغرى 32.

درجة الحرارة في نجران العظمى 36 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 43 والصغرى 28.

درجة الحرارة في طريف العظمى 24 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 33 والصغرى 19.