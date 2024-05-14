بايدن يوقع مرسومًا لحظر واردات اليورانيوم من روسيا للولايات المتحدة.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مرسوما يحظر واردات اليورانيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، وقع بايدن أمرا تنفيذيا يوم الاثنين يحظر استيراد اليورانيوم غير المشع منخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل شركة روسية.

حظر على واردات اليورانيوم من روسيا سيسمح لواشنطن بالقضاء على الاعتماد على روسيا

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان نشره المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتقد أن فرض حظر على واردات اليورانيوم من روسيا سيسمح للولايات المتحدة بالقضاء على الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية.

وأضاف سوليفان، إن القانون الذي وقعه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن سيعزز أمن الطاقة والاقتصاد في البلاد من خلال تقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية، والقضاء عليه في نهاية المطاف.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن تخصيص 2.72 مليار دولار، الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي بناء على طلب بايدن، سيجعل من الممكن خلق القدرة على تخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر تشريعًا في 30 إبريل، يحظر واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، ومع ذلك، في الحالات القصوى، في غياب إمدادات أخرى من اليورانيوم للحفاظ على تشغيل المفاعلات الأمريكية، أو إذا كانت هذه المشتريات في "المصلحة الوطنية"، يسمح القانون بمواصلة المشتريات حتى يناير 2028.

كما طالب التشريع وزارة الطاقة للتحقيق وتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن الخيارات المتاحة لاستبدال إمدادات اليورانيوم الروسية.