كشفت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصل صباح اليوم إلى العاصة الاوكرانية كييف في زيارة مفاجئة ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتّحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة. وبلينكن الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب في شباط 2022، وصل على متن قطار ليلي آتياً من بولندا على أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: بلينكن في كييف في زيارة مفاجئة لطمأنتها بشأن الدعم الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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