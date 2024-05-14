بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة

ابوظبي - سيف اليزيد - المنامة (بنا)

ازدانت الشوارع الكبرى والطرق الرئيسة ومعالم مملكة البحرين، بأعلام الدول العربية الشقيقة، وصور القادة، في مشهدٍ يعكس الوحدة والتضامن العربي في أروع صوره، احتفاءً وترحيباً باستضافة المملكة لأعمال القمة العربية، المقررة الخميس 16 مايو الجاري.

وكتب على اللافتات عبارات منها «مرحباً بضيوف جلالة الملك المعظم في أرض العروبة والسلام – قمة البحرين»، و«البحرين بيت العرب».

كما علقت صور كبيرة على جوانب بعض الطرقات تحمل كل منها صورة لزعيم عربي بجانب صورة ملك البحرين، وعبارة «أهلاً بقادة الأمة في بحرين العروبة».

وأنهى المركز الإعلامي الخاص بالقمة استعداداته لتسهيل عمل الإعلاميين، من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية والفنية اللازمة لهم وإثراء محتوى تغطياتهم الإعلامية بما يتناسب مع أهمية الحدث والحضور الإعلامي الواسع.

وتحظى استضافة البحرين لأعمال القمة العربية بتقدير عربي واسع، نظراً لما تتبناه المملكة من نهج يقوم على دعم السلام والاستقرار وتعزيز التعاون، كما تتسم سياستها الخارجية بالتوازن والعقلانية، وبأدوار وجهود مقدرة في دعم العمل العربي المشترك.