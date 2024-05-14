مقتل 12 شخصا واصابة 60 آخرين بسقوط لوحة إعلانية ضخمة في الهند

قُتل 12 شخصا، وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرون بسقوط لوحة إعلانية ضخمة إثر عاصفة هبّت على بومباي.

واوضح المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، غوراف تشوهان، أن "اللوحة الإعلانية سقطت من جراء الرياح قرب محطة للوقود شرقي بومباي، وقد أدى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح".

وأضاف أن "فرق الإسعاف انتشلت ثماني جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك أربع جثث أخرى بحاجة لانتشالها"، مشيرا الى اننا "حددنا موقعها (الجثث) لكننا لا نستطيع انتشالها بسبب محطة الوقود هذه، فالوضع يمكن أن يكون خطيرا".