الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35173 قتيلا و79061 مصابا

افادت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35173 شهيدا و79061 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيدا و234 مصابا خلال 24 ساعة".

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن "أكثر من 150 ألف امرأة حامل في قطاع غزة يواجهن ظروفا ومخاطر صحية رهيبة، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن "95% من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادا، بينما أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح".