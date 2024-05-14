تحذيرات في إسـرائيل من إستفزاز مصر

الشارقة - اميمة ياسر - حذر المحلل السياسي الإسـ ـرائيلي شاي هار تسيفي، الخبير في القضايا الإقليمية والدولية، حكومة تل أبيـ ـب من استفزاز مصر.

وقال تسيفي، الذي يشغل أيضا منصب باحث أول بمعهد السياسات والاستراتيجية بجامعة "رايخمان" الإسـ ـرائيلية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية، لصحيفة "معاريف" إن إسـ ـرائيل لديها فرصة لإعادة العلاقات مع جارتها مصر، بعد قرار القاهرة الأخير بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية ودعم جنوب أفريقيا في لاهاي.

وأضاف: "يمثل الإعلان المصري بالانضمام إلى الدعوى التي رفعها حزب الشعب الديمقراطي ضد إسـ ـرائيل أمام محكمة العدل في لاهاي، خطوة أخرى في التوترات التي ميزت العلاقة الثنائية بين البلدين في الأشهر الأخيرة، وهي العلاقة المعقدة والحساسة بين إسـ ـرائيل في الوقت الحاضر".