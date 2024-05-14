رئيس وزراء قطر: المفاوضات بشأن الهدنة في غزة بحالة جمود وما حدث في رفح أخّر المحادثات

أشار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أنّ المفاوضات بشأن الهدنة في غزة في حالة جمود تقريبًا، وما حدث في رفح أخّر المحادثات، موضحًا أنّ "هناك غموضًا من الجانب الإسرائيلي بشأن كيفية وقف الحرب". على غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول.

ولفت إلى أنّ "إعادة إعمار غزة تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار"، موضحًا أنّ "الدمار الذي نشهده في غزة لا يشكل إلا 10% أو 20% فقط من حجم الدمار الحقيقي".

وشدد رئيس وزراء قطر على أنّه "لا نريد أن يتم استغلال دورنا كوسيط وسنكون جاهزين دائمًا للمساعدة"، مشيرًا إلى أنّ "فتح مكتب سياسي لحماس بقطر شكل قناة اتصال فعالة، وطالما استمرت الحاجة للتواصل فلا مجال للتكهن بشأن مستقبل حماس في قطر".

وأشار إلى أنّ "الجميع يركز على الوساطة الحالية ووقف الحرب واستعادة الأسرى"، موضحًا أنّ "الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أمر مبكر".