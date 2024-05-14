"القسام": قصفنا قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح وأوقعنا طاقم ناقلة جند بين قتيل وجريح شرقي رفح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن "استهداف ناقلة جند ودبابة صهيونيتين بعبوتَي شواظ بمنطقة حي السلام شرق رفح جنوبي قطاع غزة". وفي بلاغ آخر، كشف "القسام"، عن "قصف قوات العدو الموجودة داخل معبر رفح البرّي جنوب قطاع غزة بقذائف هاون". إلى ذلك، أكّدت "القسام"، "أننا دمرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح في حي السلام شرق رفح". ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وسط معارك في رفح وجباليا، حيث تواصل الفصائل الفلسطينية عمليات التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في القطاع.

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