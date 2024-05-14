الأونروا: نحو 450 ألف شخص تم تهجيرهم قسرا من رفح منذ السادس من آيار

اعلنت وكالة "الأونروا"، أن "نحو 450 ألف شخص تم تهجيرهم قسرا من رفح منذ السادس من ايار"، لافتة الى ان "سكان رفح يواجهون الإرهاق المستمر والجوع والأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار".

وكانت قد افادت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35173 شهيدا و79061 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيدا و234 مصابا خلال 24 ساعة".