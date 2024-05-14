سفير السعودية لدى العراق زار كربلاء ومرقد الإمام الحسين: نسعى إلى تكامل اقتصادي وسياسي

زار السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري محافظة كربلاء، حيث ذهب إلى مرقد الإمام الحسين، في زيارة نادرة.

وأكد السفير السعودي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قرب إطلاق برامج عمل مشتركة مع كربلاء في مختلف المجالات، موضحًا أنّ السعودية والعراق "يسعيان إلى تكامل اقتصادي وسياسي في جميع المجالات"، مشيرًا إلى أنّ "مدينة كربلاء المقدسة مميزة وهي نموذج يحق للعراقيين أن يفتخروا بها".

والتقى محافظ كربلاء نصيف الخطابي بالسفير أيضًا وتم الاتفاق على تشكيل برنامج وزيارات متبادلة تهدف الى إيجاد مشاريع مشتركة وحقيقية على أرض الواقع، تخدم الشارع العراقي وتوفر فرص عمل للشباب وترفد السوق المحلية.

وعبر السفير السعودي عن إعجابه، بـ"النهضة العمرانية والبنية التحتية التي تتميز بها كربلاء المقدسة، كونها مدينة حضرية ومثالاً للمدن الحديثة والمتقدمة".

ولفت إلى أنّ "هذه الزيارة هي الأولى إلى محافظة كربلاء المقدسة، حيث سيتم خلالها الاتفاق على كثير من خطط العمل في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى رجال الأعمال أو المستوى العشائري وغيرها من المجالات".